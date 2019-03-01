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ЦИК отказался регистрировать российских наблюдателей от ОБСЕ

Вчера, 18:37 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия на выборах 2019 отказала в регистрации 24 официальным наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые имеют гражданство РФ.

Об этом сообщается в Facebook координатора Гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской.

Как отмечается, было подано более 600 анкетных данных и паспортных данных кандидатов в официальные наблюдатели от этой организации.

"ЦИК ссылается на запрет действующего законодательства "О выборах Президента Украины" на участие в миссиях наблюдения гражданам государств, которые признаны в Украине страной-агрессором, страной-оккупантом", - отметила Айвазовская.


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