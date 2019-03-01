Спецслужбы Украины и Израиля разоблачили канал контрабанды кокаина

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с израильскими коллегами провели спецоперацию по разоблачению и ликвидации международного канала контрабанды кокаина из Панамы в Израиль транзитом через Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ установили, что наркотики перевозились авиационным транспортом скрытыми в двойных стенках багажа наркокурьеров.

"Организаторами наркобизнеса являются граждане Израиля и Украины. "Гонорар" курьеров составлял от 1 до 4 тыс. долларов за рейс. Для конспирации злоумышленники использовали разных наркокурьеров во время перевозки товара - одни доставляли кокаин из Панамы в Украину, другие - из нашей страны в Израиль", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что в конце декабря 2018 года в Панаму вылететь очередные наркокурьеры для доставки кокаина в Украину. Они должны были вернуться в Украину в начале января 2019 года, однако организаторы канала контрабанды несколько раз меняли дату отлета.

"В средние января 2019 года, по информации СБУ, в международном аэропорту "Борисполь" при прохождении таможенного контроля двух граждан Украины, которые путешествовали вместе под видом семейной пары, выявлено почти 3,5 килограмма кокаина, который был спрятан в двойных стенках чемодана мужчины. Выяснено также, что чемодан мужчина должен был передать своему брату сразу после возвращению в Украину", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что было задержано пять человек, среди которых организаторы канала контрабанды.

"На территории Украины и Израиля продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всего круга лиц, причастных к функционированию канала контрабанды кокаина. По их результатам в нашей стране будет принято решение о предъявлении фигурантам дела подозрения по ст. 305 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.