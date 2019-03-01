В Мариуполе спецназ задержал жителя Днепра, разыскиваемого за убийство. Он скрывался от досудебного расследования 1,5 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным ведомства, убийство было совершено в конце сентября 2017 года на территории Днепропетровской области. «Тогда в ходе конфликта 25-летний мужчина умышленно нанес 4 удара в грудь вилкой своему знакомому. От полученных травм пострадавший скончался. Злоумышленнику было сообщено о подозрении по уголовному правонарушению, предусмотренному ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.

«Разработкой операции по задержанию злоумышленника занималось сразу несколько служб главка полиции… По решению суда сегодня утром разыскиваемого задержали в Левобережном районе Мариуполя. Все пути отхода блокировал спецназ. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о его доставки инициаторам розыска – коллегам из Днепра», – добавили в ведомстве.