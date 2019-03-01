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В Киеве с 1 апреля отключат от электроэнергии 64 предприятий

Сегодня, 15:22 citynews.net.ua | Напечатать

Поставщик "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" официально уведомил оператора системы распределения ДТЭК Киевские Электросети о том, что с 1 апреля 64 столичных потребителей-юридических лиц должны быть отключены от электропитания. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Как отметили в администрации, вероятно, что аналогичные письма получили операторы системы распределения по всей Украине. По информации на сайте ГП "Укринтерэнерго", его клиентами являются более 1300 организаций в Украине. Среди них – водоканалы, теплоцентрали, государственные предприятия и госшахты.

По данным КГГА, в Киеве клиентами ГП "Укринтерэнерго" являются коммерческие структуры, государственные и коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. По состоянию на 19 марта 2019 года кандидатами на отключение являются 64 организации, которые не заключили договор с новым электропоставщиком. Среди них 2 предприятия "Укроборонпрома" (завод "Маяк" и ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов"), "Центр государственного земельного кадастра" (администрирует базу данных всех земельных участков), киностудия имени А. Довженко, несколько предприятий КП "Киевпастранс", "ДОМ-СЕРВИС 19" (дома застройщика Войцеховского на Харьковском шоссе).

В КГГА напомнили, что согласно закону, поставщик "последней надежды" (ПОН) не имел права отказать в заключении договора и был обязан предоставлять услуги по поставке электроэнергии, но не более чем 90 дней, то есть с 1 января до 1 апреля. Далее ПОН должен инициировать прекращение электроснабжения потребителю, если за 3 месяца клиент не выбрал себе поставщика электроэнергии и не заключил с ним договор на рыночных условиях. Об этом говорится в части 9 ст. 64 ЗУ "О рынке электроэнергии".

"В новых условиях рынка оператор системы распределения (ОСР) просто обязан незамедлительно исполнить предписание и прекратить электроснабжение потребителю, получив от поставщика "последней надежды" заявку об отключении потребителя. Это является такой же функцией ОСР, как и распределение электроэнергии по сетям, эксплуатация и ремонт сетей, подстанций, линий электроснабжения", - отмечается в сообщении КГГА.

Невыполнение ОСР заявки об отключении и продолжение электроснабжения вопреки предписанию поставщика будут считаться нацрегулятором НКРЭКУ нарушением закона. Если клиент не согласен с суммой в счетах, отключением или переводом к поставщику "последней надежды", то все эти вопросы он решает исключительно с поставщиком.

Правила работы на рынке, которые предусматривают прекращение электроснабжения должникам, действуют во всех европейских странах, в частности, Латвии, Молдове, Германии, Испании и др. Они являются неотъемлемой составляющей свободного рынка электроэнергии, отметили в КГГА.


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