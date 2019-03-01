Перед рассветом 21 марта в небе над Украиной можно будет наблюдать "воронью", или "червячную" луну.

Предстоящее мартовское полнолуние совпадет с астрономическим началом весны - весенним равноденствием, пишет Express.

В Украине это полнолуние можно будет наблюдать в четверг, 21 марта, в 3:43 по киевскому времени.

Термин "суперлуна", или "суперлуние" нельзя считать научным, однако его часто используют для описания условий, когда полная луна или молодая луна находятся ближе всего к Земле. Известно, что орбита движения Луны вокруг Земли не идеально круглая, и Луна в разные моменты времени находится на разном расстоянии от Земли.

Во время «суперлуния» спутник приближается и достигает ближайшей к Земле точки своей орбиты - перигея. Противоположностью «суперлуне» считают «микролун», когда спутник находится в самой дальней точке своей орбиты, в апогее.

Мартовское полнолуние иногда называют «червячной луной» - из-за огромного количества дождевых червей, выползающих в это время на поверхность. Полакомиться ими слетается множество пернатых, потому полнолуние называют еще и «вороньей» луной.