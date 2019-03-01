Президент вручил две Золотые Звезды Героя Украины, одну посмертно

Президент Петр Порошенко вручил Звезды Героя Украины подполковнику Ивану Виннику и жене погибшего старшего сержанта Андрея Коноплева.

Церемония вручения наград состоялась во время передачи военной техники и вооружения Вооруженным Силам Украины в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает пресс-служба Главы государства.

Вручая награду подполковнику Виннику, глава государства подчеркнул, что «за его плечами бои за Саур-Могилу, Миусинск, Красная Поляна, Лутугино, Белокамянка и Счастье и другие населенные пункты. Значительное количество уничтоженной вражеской техники. И главное – подполковник Винник, а в 2014 году под Саур-Могилой тогда еще капитан Винник, показал исключительную смелость, выдержку и мужество в бою. Выходил из самых сложных, порой, казалось бы, безнадежных ситуаций».

Золотую Звезду, присвоенную старшему сержанту Коноплеву посмертно, из рук Президента получила жена погибшего военнослужащего.

Порошенко подчеркнул, что украинские герои, к сожалению, не все вернулись живыми с боевых заданий.

“Среди нас сейчас – Галина Николаевна Коноплева, жена погибшего героя, старшего сержанта Андрея Анатольевича Коноплева, помощника гранатометчика героической 128-й отдельной горно-пехотной бригады оперативного командования “Запад” Сухопутных войск Вооруженных Сил, и его два сына. С первых дней проведения антитеррористической операции этот мужественный воин находился на переднем крае борьбы с российским агрессором”, - сказал глава государства.

Президент отметил, что в январе 2015 года во время обороны взводного опорного пункта в районе населенного пункта Никишино Коноплев первым обнаружил наступление боевиков, предупредил боевых товарищей, вступил в бой. Глава государства рассказал, что старший сержант лично уничтожил два танка противника, но и сам погиб, ценой собственной жизни спасая своих боевых товарищей.

«Уважаемая Галина Николаевна, уважаемые сыновья! Подвиг Андрея – вашего мужа и отца - навсегда останется во всенародной памяти и станет символом несокрушимости боевого духа защитников украинской земли», - обратился к семье героя Президент.

Присутствующие почтили память всех погибших героев минутой молчания.