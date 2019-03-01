ЦИК увеличил расходы на выборы президента за рубежом

Центральная избирательная комиссия увеличила на 720 тыс. гривен расходы на организацию выборов президента-2019.

Соответствующее решение Центризбирком принял во вторник 19 марта.

В пресс-службе Комиссии сообщили, что соответствующее обращение относительно дополнительной потребности в средствах поступило от Министерства иностранных дел Украины. Деньги - для приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям в связи с отнесением избирателей из Российской Федерации в Финляндию, Грузию и Казахстан. Кроме того, выросло число избирателей на избирательных участках в Польши.

Также ЦИК внесла изменения в смету по статье расходов "Расходы для организации подготовки и проведения выборов на избирательных участках".

"Кроме того, утверждены единые сметы расходов ОИК по выборам президента Украины 3 территориальных избирательных округов на общую сумму 13 млн 370 тыс. 812 гривен", - отметили в пресс-службе.