» » ЦИК увеличил расходы на выборы президента за рубежом

ЦИК увеличил расходы на выборы президента за рубежом

Сегодня, 11:20 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия увеличила на 720 тыс. гривен расходы на организацию выборов президента-2019.

Соответствующее решение Центризбирком принял во вторник 19 марта.

В пресс-службе Комиссии сообщили, что соответствующее обращение относительно дополнительной потребности в средствах поступило от Министерства иностранных дел Украины. Деньги - для приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям в связи с отнесением избирателей из Российской Федерации в Финляндию, Грузию и Казахстан. Кроме того, выросло число избирателей на избирательных участках в Польши.

Также ЦИК внесла изменения в смету по статье расходов "Расходы для организации подготовки и проведения выборов на избирательных участках".

"Кроме того, утверждены единые сметы расходов ОИК по выборам президента Украины 3 территориальных избирательных округов на общую сумму 13 млн 370 тыс. 812 гривен", - отметили в пресс-службе.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:16

В ОРЛО на пожаре в общежитии погиб мужчина

Сегодня, 14:53

Украине передали 60 осужденных с ОРЛО

Сегодня, 14:18

На территории оккупированной Луганщины будет создано 11 территориальных громад

Сегодня, 13:37

На Луганщине за разбойное нападение на продуктовый магазин мужчины проведут по 8 лет за решеткой

Сегодня, 13:01

В Луганской области организатор «референдума» получил срок с освобождением от отбывания наказания

Сегодня, 12:59

ЛНРовцы ограничили доступ ОБСЕ к КПП «Изварино»

Сегодня, 12:11

В Лисичанске нашли схрон с боеприпасами боевиков

Сегодня, 11:24

Представители миссии ОБСЕ на Донбассе нашли современные комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства

Сегодня, 11:22

"Лисичанскуголь" обесточили

Сегодня, 10:44

ЛЭО предупреждает, 16 клиентов ПОН с 1 апреля могут остаться без электроснабжения

Сегодня, 10:41

Украина перейдет на летнее время 31 марта

Сегодня, 09:54

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 15:30

Во Львове подожгли отделение банка

Сегодня, 15:22

В Киеве с 1 апреля отключат от электроэнергии 64 предприятий

Сегодня, 14:56

В Украину весеннее равноденствие придет вместе с "вороньей" Луной

Сегодня, 13:39

Президент вручил две Золотые Звезды Героя Украины, одну посмертно

Сегодня, 12:08

В Тернопольской области перевернулся поезд с пассажирами

Сегодня, 11:55

Коболев останется главой «Нафтогаза»

Сегодня, 11:20

ЦИК увеличил расходы на выборы президента за рубежом

Сегодня, 10:41

Украина перейдет на летнее время 31 марта

Сегодня, 10:29

В Запорожье «Хаммер» перевернул маршрутку

Сегодня, 10:06

Сайт об агрессии РФ в Украине стал доступен на русском языке

Сегодня, 09:56

Пограничнику, подозреваемому в убийстве сослуживца, избрана мера пресечения

Вчера, 19:00

В Украине сократилось количество фальшивых гривен

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 