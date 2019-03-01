В 2019 году Украине нужно одолжить около $4 миллиардов

В 2019 году Украине необходимо одолжить около $4 млрд, так как на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 млрд грн, сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова 18 марта в интервью «Радио НВ».

«Нам в этом году надо одолжить около $4 млрд (в эквиваленте). Это не секрет, потому что в бюджете на этот год 418 млрд грн заложено на погашение долгов. Это треть государственного бюджета», - отметила она.

Маркарова напомнила, что в этом году Украина уже получила $600 млн под гарантию Всемирного банка.

«Они уже поступили на счета. Это те, которые под 4%. Мы сделали небольшое доразмещение [еврооблигаций], когда была такая возможность и цена была меньше 10%», - рассказала министр.

Она подчеркнула, что Минфин также работает над дополнительными инструментами от официальных кредиторов.

«Мы уже начали переговоры со Всемирным банком о следующей гарантии. Я надеюсь, что в этом году сможем ее использовать. Ну а остальное - будем мониторить и выходить на частный рынок», - добавила Маркарова.