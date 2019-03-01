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ЦИК заказала на первый тур выборов больше бюллетеней

Сегодня, 15:29 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия на 263 тысячи увеличила количество бюллетеней для первого тура выборов президента.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».

Отмечается, что 7 марта по переговорной процедуре заключила соглашение с ГП «Полиграфический комбинат «Украина» о печати бюллетеней на 166,37 млн грн и почти сразу изменила распределение бюллетеней между первым и вторым турами выборов.

По данным издания, для выборов президента Украины заказали изготовление и упаковку 60,36 млн избирательных бюллетеней на оба тура.

«Сначала бюллетени распределялись поровну: по 30,18 млн штук на первый и второй туры. Однако 12 марта стоимость договора уменьшили дополнительным соглашением до 165,59 млн грн., а также изменили распределение бюллетеней. Для первого тура количество бюллетеней увеличили до 30,44 млн штук по 4,26 грн., для второго - уменьшили до 29,92 млн штук по 1,20 грн. Общее количество не изменилось, то есть ЦИК перенесла 263 тыс. бюллетеней со второго на первый тур. Хотя никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в дополнительном соглашении комиссия объяснила, как определила новую необходимое количество бюллетеней для первого тура – 30,44 млн человек. При этом ЦИК сослалась на Госреестр избирателей, который по состоянию на 7 марта насчитывал 29,94 млн человек. Но в дальнейших расчетах это число больше нигде не упоминалось.


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