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СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду"

Сегодня, 14:50 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limиted, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limиted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы "выводились" через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

Сотрудники СБУ в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.


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