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Украинцам будут повышать пенсии минимум на 100 гривен

Сегодня, 14:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине пенсии будут повышать минимум на 100 гривен.

Об этом на заседании селекторного совещания заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает 112 Украина.

Розенко утверждает, что украинское правительство уже приняло решение о повышении пенсионных выплат не менее чем на 100 грн. Вице-премьер-министр отметил, что по состоянию на сегодня, средняя сумма повышения пенсий в стране составляет 514 грн. Около 2,5 млн украинцев получили повышение на сумму от 100 до 400 грн.

«Повышение пенсий не может быть меньше 100 гривен, и сегодня средняя сумма повышения для пенсий, которые подлежали перерасчету, составила примерно 514 гривен по стране. При чем, хочу сказать, что если взять в разрезные повышений, то наибольшее число людей, которые получили повышение, это от 100 гривен до 400 гривен - 2,5 млн людей получили повышение», - сказал Розенко.

По его информации около 500 тыс. украинцев получили повышение пенсий на сумму от 700 до 1 тыс. грн, а более 2,5 пенсионеров - на сумму свыше 1 тыс. грн.

Розенко утверждает, что повышать пенсии в Украине будут ежемесячно до нового перерасчета пенсий.


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