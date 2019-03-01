Уникальные пещеры Тернопольщины могут попасть в наследие ЮНЕСКО

На Тернопольщине расположена уникальная система пещер и среди них самая большая в мире гипсовая пещера «Оптимистическая». Украина предлагает внести их в перечень объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время рабочей поездки в Тернопольскую область, информирует сайт Минприроды.

«Тернопольщина известна всему миру своими уникальными природными объектами. Подобной системы пещер больше нет на европейском континенте. Похожие пещеры есть только на территории Соединенных Штатов Америки. Думаю, никого не надо убеждать, что такие объекты природы на самом деле принадлежат не одной стране, а являются природным богатством человечества, поэтому мы инициировали занесение тернопольских пещер в перечень объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО», - рассказал Семерак.

Он отметил, что Минприроды провело предварительные консультации с Институтом геологических наук Украины, а также к этому процессу привлечена Тернопольская ОГА.

«Нас поддерживают и ученые, и областная администрация. Уже состоялось подготовительное совещание на уровне областной власти и спелеологов, есть договоренности о создании рабочей группы, которая будет формировать предложения для включения этой уникальной сети пещер в предварительный список объектов ЮНЕСКО, как это предусмотрено процедурой», - объяснил министр.

В частности, предлагается внесение в этот список пещеры «Оптимистическая», протяженность разведанных ходов которой достигает 214 км. Ранее она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире гипсовая пещера и как вторая по общей протяженности пещерных ходов в мире. «Оптимистическая» уступает только пещерной системе Мамонтова-Флинт-Ридж в США.

В общей сложности система пещер Тернопольщины насчитывает более сотни пещер. В их числе: Озерная (Голубые озера) - 83 километра 400 метров, Млынки - 14 километров 330 метров, Вертеба - 7 километров 820 метров и многие другие, расположенные недалеко от сел Кривче, Короливка, Шупарка, Городок, Сковятин, Угрин, Улашковцы, Кудринцы , Сапогов, Збручанское, Межгорье. Большинство этих пещер имеют статус памятников природы общегосударственного или местного значения и входят в состав национального природного парка «Днестровский каньон», а сейчас по инициативе Минприроды они могут войти в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Также Национальная комиссия Украины ЮНЕСКО поддержала предложение Национальной академии наук Украины объявить 2025 год Международным годом пещер и карста.