УЗ повышает зарплату железнодорожникам на 15%

Заработную плату работникам «Укрзализныци» повышают на 15%.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян при осмотре пассажирского вагонного депо станции «Бахмач» в рамках рабочей поездки в Черниговскую область, сообщается на сайте министерства.

«В этом году запускаем в экспериментальном режиме частную тягу. И вместе с этим мы заботимся о самих железнодорожниках - основном капитале компании. Во-первых, мы повышаем на 15% зарплату работников. Во-вторых, мы инициируем сокращение зарплаты членов правления и административного персонала», - сказал Омелян.

Он добавил, что устойчивое развитие "Укрзализныци" является вопросом национальной значимости.

"Это компания №1 Украины и должна быть компанией №1 Восточной Европы. Разработан проект закона о железнодорожном транспорте, принятие которого даст отрасли совершенно новые перспективы", - отметил министр.

Омелян подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение качественного пассажирского сообщения.

«Мы верим, что в этом году мы сделаем так же, как с «Укрпочтой», и «Укрзализныця» наконец получит средства из государственного бюджета на закупку новых пассажирских поездов, на ремонт пассажирских вагонов. Мы должны приложить все усилия, чтобы в компании был порядок, чтобы в компании работали профессиональные честные железнодорожники. Спасибо, что вы работаете, что верите в железнодорожную отрасль. И я убежден, что вместе мы сможем сделать то, чего ждут люди Украины - доступное и качественное пассажирское сообщение по железной дороге», - подчеркнул Омелян.

Министр инфраструктуры отметил, что другим важным вопросом является качество грузовых перевозок: «Это болезненный вопрос. Но мы верим, что только сотрудничество с крупными иностранными компаниями может дать новое качество «Укрзализныци».