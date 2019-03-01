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УЗ в конце марта запускает поезд Житомир-Одесса

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

"Укрзализныця" запустит поезд № 247/248 Житомир - Одесса с 31 марта 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отмечается, поезд будет состоять из вагонов разных классов и будет курсировать ежедневно.

Поезд № 247/248 будет отправляться со станции Житомир в 23:15 и прибывать в Одессу в 09:33. В обратном направлении отправление в 12:35, прибытие в Житомир в 22:07. Поезд будет останавливаться на станциях Бердичев, Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Жмеринка-Пассажирская, Рахны, Вапнярка, Крыжополь, Кодыма и Подольск.

Цена билетов в плацкартном вагоне - от 175 грн, в купейном - от 380 грн, в вагоне люкс - от 758 грн. Стоимость проезда зависит от дня недели и календарного периода.

"Благодаря запуску этого поезда будет значительно улучшена логистика для жителей Житомира, которые отныне будут иметь прямое железнодорожное сообщение с южными регионами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что расписание поезда составлено таким образом, что на нем  можно добраться до крупного железнодорожного узла - станции Жмеринка, а там пересесть на поезда до Львова, Ужгорода, Каменец-Подольского, Хмельницкого и др.


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