Поезд Покровск-Харьков будет курсировать ежедневно

Поезд №205/206 Покровск-Харьков переходит на ежедневный график курсирования.

Об этом директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«В начале зимы мы начали назначать по выходным дням поезд Покровск-Харьков-Покровск.Поезд продемонстрировал популярность, которая превзошла ожидания. В связи с такой популярностью принято решение о ежедневном курсировании», - написал он.

По словам Красноштана, сообщение Донбасса было и остается приоритетным для «Укрзализныци», и этот поезд обеспечивает сообщение большой части Донетчины с мощным промышленным, культурным, научным и образовательным центром - Харьковом.

Из Покровска поезд отправляется в 09:20 и прибывает в Харьков в 14:49. Обратно он отправляется в 16:35 и прибывает в Покровск в 22:01.