На Львовщине убили пограничника

Сегодня в одном из подразделений Мостиского отряда в результате огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий, сообщает Госпогранслужба.

В результате обстоятельств, которые в настоящее время уточняются, военнослужащий Мостиского отряда получил огнестрельное ранение. Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде.

На место происшествия немедленно вызвана карета скорой помощи. Врачи транспортировали раненого в ближайшее медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий умер.

Государственная пограничная служба выражает соболезнования семье и близким погибшего.

Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан.

По данному факту Государственной пограничной службой создана ситуативная группа для проведения расследования.

На месте работает оперативно-следственная группа.