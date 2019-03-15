В Кропивницком от гриппа умерла женщина

В городе Кропивницкий на прошлой неделе зарегистрирован один летальный случай в результате осложнения от гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра.

Эпидемическая ситуация с ОРВИ на 11-й неделе 2019 года относительно спокойная. Показатель заболеваемости не превышает уровня эпидемического порога (минус 33,4 %).

За помощью в медицинские учреждения с ОРВИ обратилось 3090 больных, из них 70,1% - дети. Всего госпитализированных - 284. С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 66 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

В частности, в Кропивницком за неделю был зарегистрирован один летальный случай от осложнений гриппа. Лабораторно был подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1). Как отмечается, это уже шестой летальный случай в области.

В общем, в Кировоградской области с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 4283 человека, из них 23,4 % детей.