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В Одессе иностранца выбросили со второго этажа

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе иностранца выбросили с балкона квартиры, расположенной на втором этаже дома.

Сейчас пострадавший с закрытыми переломами обеих пяток находится в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что указанные телесные повреждения мужчина получил, находясь в гостях в квартире одессита после ссоры с друзьями хозяина дома. Последние, применив к иностранцу физическую силу, выбросили его с балкона.

Предварительно указанное событие правоохранители квалифицируют по ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Сейчас принимаются меры по установлению личностей правонарушителей. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение. Продолжается следствие.

Позже по горячим следам сотрудниками полиции установлен круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Всех злоумышленников задержаны и доставлены в Портофранковское отделение полиции для проведения необходимых следственных (процессуальных) действий.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.


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