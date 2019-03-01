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Судья «Верховного суда ДНР» заочно получила 10 лет тюрьмы с конфискацией

Сегодня, 18:13 citynews.net.ua | Напечатать

Десять лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно получила судья так называемого "Верховного суда ДНР", - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 

В ходе специального судебного производства установлено, что в январе 2015 года бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Юлия Александровна Безрученко на основании "указа" главы террористической организации "ДНР" заняла должность судьи так называемого "Верховного суда ДНР".

Находясь на указанной псевдодолжности, женщина принимала активное участие в создании и организации деятельности  местных "судов ДНР" и работе "Пленума Верховного суда ДНР".

Публичным обвинением полностью доказана вина женщины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Поскольку она в настоящее время продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, ей заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


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