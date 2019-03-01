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На границе Украины с Венгрией откроют еще один пункт пропуска

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2019 году на границе с Венгрией откроется международный пункт пропуска Великая Паладь - Надьгодош.

Об этом Порошенко сказал на совете регионального развития в Закарпатской области, сообщает РБК-Украина.

Президент выразил надежду, что после открытия пункта пропуска возле села Дийда, будут оптимизированы автотранспортные потоки между Украиной и странами Евросоюза.

Он также отметил необходимость реализации проекта объездной дороги вокруг г. Берегово, которая соединяет венгерский автобан М-3 с трассой Киев-Чоп.

"Очень важна реализация проекта по строительству Береговской объездной дороги, которая соединит венгерский автобан М3 с нашей трассе международного значения Чоп – Киев". После открытия пункта пропуска возле села Дийда будут оптимизированы автотранспортные потоки между Украиной и странами ЕС", - отметил Порошенко


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