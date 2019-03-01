В Днепре закрыли школу, в которой массово отравились дети

В Днепре приостановили образовательный процесс в школе №112, в которой отравились дети, до 22 марта.

Об этом заявил заместитель мэра Днепра Александр Шикуленко, говорится на сайте горсовета.

Сообщается, что по состоянию на утро 15 апреля в больницах Днепра находятся 14 учеников школы № 112 с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Со своей стороны руководство учебного заведения решило приостановить образовательный процесс в школе № 112 с 15 до 22 марта. В течение этого времени должны быть готовы результаты лабораторных исследований, которые помогут установить причину заболевания 14 детей.

"Образовательный процесс приостановлен для учащихся 1-11 классов школы № 112 и 2-3 классов школы № 126, которые временно учатся в школе № 112, пока в их заведении идет ремонт. Как выяснилось, среди детей, которые были госпитализированы, 8 питались в школе, 6 - нет. Мы начали служебное расследование, и уже сегодня будет выдано несколько приказов для всех учебных заведений города", - отметил Шикуленко, добавив, что о карантине речь не идет.