Под Киевом ограбили ювелирный магазин

В Борисполе Киевской области вооруженные люди ограбили ювелирный магазин, в прилегающих районах введен оперативный план "Сирена". Об этом сообщает пресс-служба полиции

Сообщается, что четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в Борисполе и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле Rover.

На территории Бориспольского района и прилегающих регионов ввели оперативный план "Сирена". Пока поиски преступников положительных результатов не дали. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.