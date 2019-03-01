Авиакомпания МАУ сообщила, что сокращает время посадки пассажиров на борт

Авиакомпания МАУпредупредила, что с 31 марта сокращает на 5 минут время посадки пассажиров на борт. Об этом говорится в Facebook компании.

"Обращаем ваше внимание, что начиная с 31 марта 2019 года, посадка на все рейсы авиакомпании МАУ завершаться не за 10 минут, как раньше, а за 15 минут до вылета рейса согласно расписанию", - говорится в сообщении.

В компании просят пассажиров рассчитывать время, чтобы вовремя попасть к выходу на посадку.

"Подробная информация о начале и завершении посадки на рейсы МАУ размещена на нашем официальном сайте, а также на посадочных талонах", - отмечают в сообщении.