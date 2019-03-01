На трассе Одесса-Киев начался ремонт

Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает, что на автомобильной дороге государственного значения М-05 Киев-Одесса, км 274 (Савранский район, около границы с Кировоградской областью) начался текущий мелкий ремонт.

Сейчас в направлении Одессы ведутся работы по фрезерованию старого покрытия (правый проезд)

Служба автомобильных дорог в Одесской области обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными в местах проведения дорожных работ.