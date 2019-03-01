В Днепре с отравлением госпитализировали 12 школьников

Полиция открыла уголовное дело по факту отравления школьников в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данному факту следователями Шевченковского отдела полиции города Днепр открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

По имеющейся информации, 14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие, 12 школьников госпитализировали в больницу. Им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции ГУНП в Днепропетровской области. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.