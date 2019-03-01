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США намерены передать Украине еще два катера класса Island

Сегодня, 17:52 citynews.net.ua | Напечатать

США намерены передать Украине два катера класса Island. Об этом заявил Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, - сообщает Украинский милитарный портал.

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили в Конгресс для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ВМС. Речь идет и о других средствах ", - заявил Скапаротти.

Перспективу получения еще двух катеров подтверждают источники Украинской милитарного портала в Военно-морских силах.

Как сообщалось ранее, 27 сентября 2018 Береговая охрана США на военно-морской базе в Балтиморе в присутствии Президента Украины осуществила передачу Украине двух патрульных катеров типа Island.

Характеристики катеров: водоизмещение 168 тонн; длина: 34 метров; скорость: до 29,5 узлов; экипаж 16 человек; автономность 5 суток, дальность плавания: 3000 миль; вооружение: 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Bushmaster, 12,7-мм пулеметы М2НВ.

Катера класса «Айленд» (Island) строились верфью Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 годы в количестве 49 корпусов (бортовые номера WPB 1301 - WPB 1349) для Береговой охраны США. В конце августа 2018 Кабинет министров Украины разрешил Министерству обороны оплатить Island, то есть провести 100% - в предоплату сопутствующих расходов. Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМСУ на безвозмездной основе, украинская сторона обеспечит 100% предоплаты общей стоимости сопутствующих услуг в размере 10100000 долл. на срок до 18 месяцев.


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