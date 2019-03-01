В Миргороде дикий кабан напал на двух женщин

Вчера, 13 марта, в Миргороде Полтавской области дикий кабан напал на двух женщин, сообщили в Миргородском отделе полиции.

Отмечается, что дикое животное было замечено на улицах Свидницкого и Долгое Озеро.

«Инциденты нападения на двух горожанок имели место около 14:15. Двум пострадавшим с незначительными ранениями оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас женщины, пострадавшие от нападения животного, находятся дома. Стационарного лечения не требуют», – сказано в сообщении.