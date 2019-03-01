На Донетчине полиция ищет очевидцев ДТП

Полиция Краматорска ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что вечером 9 марта водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина получила травму ноги.

«9 марта примерно в 17:15 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Аэроклубная. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции. Правоохранителями было установлено, что неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле по улице Аэроклубная, в районе перекрестка с улицей Актюбинская совершил наезд на женщину, 1946 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Последняя получила телесные повреждения», – сообщили в полиции.

Правоохранители проверяют обстоятельства вышеуказанного происшествия. Степень тяжести телесных повреждений будет установлена после проведения экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

«Правоохранители обращаются ко всем гражданам, кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить в полицию об обстоятельствах аварии. Обращаться к Краматорский отдел полиции по телефону 050-988-05-93 или 102», – добавили в пресс-службе.