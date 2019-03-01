Порошенко прокомментировал смерть сотрудника АП

Президент Украины Петр Порошенко выразил глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью сотрудника своей Администрации – Александра Евгеньевича Бухтатого.

Сообщение опубликовано на сайте Главы государства.

Порошенко обратился к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом.

«Александр Евгеньевич был достойным членом команды - честным и порядочным человеком. Это профессионал своего дела, который пользовался глубоким уважением в журналистских кругах», - говорится в соболезновании.

Порошенко поручил главе Администрации Президента предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.

Напомним, главный консультант главного департамента информационной политики Администрации Президента Александр Бухтатый найден мертвым в Киеве.

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