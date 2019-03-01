Следственный комитет Российской Федерации завел дело на главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича якобы за "реабилитацию нацизма". Об этом сообщает сайт ведомства.

По версии российского следствия, Вятрович с ноября 2014 года отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского процесса, о принадлежности украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС.

Также в Следкоме подчеркнули, что "отрицание данных фактов, итогов Второй мировой войны и героизация нацистских преступников не могут остаться без должного внимания".

Отметим, согласно российскому законодательству, реабилитация нацизма наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.