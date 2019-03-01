Почти 170 тысяч человек поступили на контракт в ВСУ за 4 года агрессии РФ

С 2014 по 2018 годы на контрактную службу в Вооруженные силы Украины поступили почти 170 тысяч человек.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко по случаю Дня Добровольца.

Он отметил, что во время мобилизации более 40 тысяч граждан добровольно изъявили желание служить в ВСУ.

«В период с 2014 по 2018 года почти 170 000 человек добровольно заключили контракты с Вооруженными силами», — написал Муженко в Facebook.

Начальник Генштаба подчеркнул, что "люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии, являются важнейшей гарантией защиты ее независимости.