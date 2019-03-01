Мэр города на Днепропетровщине попался на крупной взятке

Мэр города на Днепропетровщине попался на крупной взяткеСегодня, 10:36
Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды Верховцевским мэром.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, за неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов мэр пообещал «решить вопрос» о предоставлении в аренду предпринимателю земельного участка, расположенного на территории Верховцевского района.
13 марта после получения части указанной суммы неправомерной выгоды в размере 5000 долларов чиновника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области.