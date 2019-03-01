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Сегодня отмечается День украинского добровольца

Сегодня, 09:58 citynews.net.ua | Напечатать

События 2014 стали самыми драматическими и опасными испытаниями для Украины, говорится в поздравлении секретаря СНБО Александра Турчинова по случаю Дня добровольца.

Воспользовавшись предательством марионеток, бежавших из страны после революции Достоинства, разрушением власти, страшным экономическим кризисом и сознательным уничтожением в течение многих лет Вооруженных сил и всего сектора безопасности и обороны, на Украину напал сильный и жестокий враг.

«Для восстановления ВСУ, обеспечения оружием и техникой, одеждой и питанием, необходимо было время. Но его у нас не было, потому что русский агрессор, оккупировав Крым, начал войну на Донбассе. Враг подробно знал ситуацию в нашем государстве, поэтому действовал цинично и дерзко», - отметил Турчинов.

«У меня не было другого выбора как обратиться к настоящим патриотам Украины с просьбой не ждать повесток, не ждать, пока произойдет восстановление, обеспечение и слаживание ВСУ, а идти добровольцами защищать свою страну», - напомнил он.

Так началось формирование добровольческих батальонов МВД, Национальной гвардии, территориальной обороны. Добровольцы с легким стрелковым оружием, без мундиров – в собственной одежде, без боевой подготовки, но с большими сердцами и ответственностью перед собственной страной, пошли на восток, и ценой своей крови и собственной жизни остановили гораздо более сильного врага.

«Именно добровольческие батальоны, приняв на себя первый удар, дали нам возможность провести мобилизацию, подготовить и вооружить армию, сформировать Национальную гвардию и подавить сепаратистские мятежи, которые были организованы спецслужбами РФ на юге и востоке Украины», - подчеркнул секретарь СНБО.

Враг, надеялся на легкую победу, просчитался и проиграл! Его наступление остановили лучшие сыновья и дочери украинского народа! Именно в те решающие для государства времена, когда поднялось масштабное добровольческое и волонтерское движение, была сформирована несокрушимая непобедимая украинская нация, которая доказала всему миру, что Украина способна себя защитить!

«Добровольческое движение навсегда вошло в историю героической борьбы и победы Украины, оно всегда будет подтверждением могущества и несокрушимости нашего государства и его народа!» - резюмировал Турчинов.

В этот день, 14 марта 2014 года, бойцы самообороны Майдана объявили начало подготовки к борьбе за территориальную целостность Украины. В этот же день состоялись сборы добровольцев на полигоне в Новых Петровцах под Киевом.

Постановление об учреждении праздника было принято Верховной Радой 17 января 2017 года.

В конце февраля, сразу после событий на Майдане, началась оккупация Крымского полуострова российскими захватчиками. 13 апреля 2014 года было объявлено начало антитеррористической операции на востоке Украины. С первых дней вооруженного конфликта добровольческие батальоны приняли активное участие, не пропустив агрессора вглубь материковой Украины.


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