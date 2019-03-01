В Киеве с 1 мая существенно вырастут тарифы на электроэнергию и тепло

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" повысит с 1 мая 2019 года тарифы на поставку электрической энергии и теплоснабжение.

Соответствующие документы обнародованы на сайте предприятия.

В частности, тариф на отпуск электрической энергии вырастет с 1 мая на 19% с 141,43 коп./квтч до 175,29 коп., а с 1 июля - до 185,61 коп. (в сумме на 31,2%).

Тариф на производство тепловой энергии для населения повысят на 19% с 964,19 грн/Гкал до 1 147,20 грн.

Повышение тарифов на теплоснабжение в компании поясняют повышением цены природного газа для всех категорий потребителей с 1 мая на 15,2% (с 6235,51 грн/1 тыс. м куб до 7184,80 грн/1 тыс. м куб), согласно постановлению Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867.