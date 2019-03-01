Украина вслед за ЕС отказалась от самолетов Boeing 737 Max

Украина присоединилась к запрету на полеты самолетов Boeing 737-8 Max и 737-9 Max.

Об этом говорится в решении Государственной авиационной службы Украины от 13 февраля 2019 года.

"С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 Max или Boeing 737-9 Max в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в документе.

В то же время, решение не запрещает некоммерческую эксплуатацию (например, перегонные полеты) этих моделей самолетов. Однако их проведение необходимо согласовывать с Госавиаслужбой, указано в документе.