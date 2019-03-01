В Краматорске на коммунальный транспорт установят датчики контроля топлива

Датчики контроля уровня топлива устанавливают на коммунальных автобусах в Краматорске.

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

После установки GPS-навигации на весь коммунальный авто- и электротранспорт следующим шагом было решено установить датчики контроля уровня топлива в муниципальные автобусы.

Специалисты фирмы-поставщика начали работы по установке указанных датчиков. Благодаря этим приборам руководство КП "КТТУ" будет возможность в режиме онлайн отслеживать расход топлива конкретной машиной. Такие мероприятия дают возможность, в частности, минимизировать риски возможного перерасхода топливных материалов.