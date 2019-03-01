Когда украинцы будут отдыхать в апреле

Весна уже идет полным ходом и самое время задуматься об отдыхе, спланировать проведение праздников и выходных дней.

О том, когда и сколько дней украинцы будут отдыхать в апреле, пишет «Сегодня».

Главный церковный праздник месяца, который является и официальным выходным днем – это Пасха, которая в этом году отмечается 28 апреля. Поскольку Пасха выпадает на воскресенье, то и следующий за ней понедельник, 29 апреля, также будет выходным днем.

Кроме того, Кабмин рекомендовал перенос рабочих дней в 2019 году, согласно которому вторник, 30 апреля, также будет официальным выходным. Отработать его предстоит позже – 11 мая.

«А 1 мая в Украине отмечается очередной государственный праздник, который также будет официальным выходным. Таким образом, начиная с Пасхи и заканчивая Днем труда, украинцы получат целых пять официальных выходных дней подряд – с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая», – отмечает издание.

Всего в апреле будет 20 рабочих дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в середине весны будет 10.