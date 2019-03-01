В Волновахском районе зарегистрирован случай бешенства коровы

Случай бешенства коровы зарегистрирован в Волновахском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области.

В пресс-службе уточнили, что в Волновахском районе с 01.01.2019 по 12.03.2019 зарегистрировано два случая заболевания бешенством. 15 февраля зафиксирован случай бешенства среди диких животных (волк) на территории с. Златоустовка.

5 марта в Госпродпотребслужбу по телефону обратился главный ветеринарный врач ООО «Россия», который сообщил о гибели коровы на предприятии. Вечером 3 марта персонал заметил у коровы неадекватное поведение (попытки двигаться, несмотря на препятствия). Утром 4 марта корова была изолирована в отдельный бокс, где она и погибла в ночь на 5 марта. Патологический материал для исследования на бешенство был отобран специалистами и направлен в Запорожскую областную государственную лабораторию Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, где подтвердили диагноз.

С целью координации действий по локализации и ликвидации случая бешенства было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Волновахской районной государственной администрации, введены карантинные ограничения и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации случая бешенства. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя бешенства.