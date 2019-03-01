В центре Хмельницкого на экране возле филармонии транслировали порно

Вчера, 11 марта, в центре Хмельницкого на экране возле здания филармонии транслировали видео порнографического характера, сообщает сектор коммуникации областной полиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел 11 марта около 18:00 на перекрестке улиц Каменецкая и Гагарина. На большом рекламном телеэкране, установленном на здании рядом с остановкой общественного транспорта, вдруг началась трансляция видеоконтента порнографического содержания, которая продолжалась несколько минут. Граждане сразу начали жаловаться на такую ​​«рекламу» как в социальных сетях, так и в полицию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее и демонстрации. Продолжаются следственные действия.