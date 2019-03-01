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В Конгрессе США поддержали запрет признавать Крым российским

Сегодня, 09:19 citynews.net.ua | Напечатать

Нижняя палата Конгресса США сегодня, 12 марта, подавляющим большинством голосов приняла проект закона, который запрещает признавать российским аннексированный Крымский полуостров. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой Соединенных Штатов непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в сообщении.

Законопроект поддержали 427 конгрессменов (из общего количества 435 законодателей с правом голоса).

Указывается, что документ содержит, в том числе, запрет федеральным ведомствам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике США


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