Госфискальная служба 16 марта на два часа остановит таможенное оформление

Государственная фискальная служба Украины 16 марта на два часа остановит процесс таможенного оформления. Об этом сообщает официальный сайт ГФС.

"С 12:00 до 14.00 16 марта 2019 года запланированы работы в системе энергоснабжения серверного и активного сетевого оборудования Единой автоматизированной системы ГФС Украины (ЕАИС). На время проведения работ будет обесточено серверное и активное сетевое оборудование ЕАИС, что приведет к остановке процесса таможенного оформления", - говорится в сообщении.

"Просим прощения за временные неудобства", - сообщили в ГФС.