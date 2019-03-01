ИС: Российские спецслужбы готовятся к проведению серии кибератак

По информации группы ИС, на данный момент российские спецслужбы готовятся к проведению серии кибератак, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Украине во время президентской кампании и в поствыборный период, при последующей подготовке к парламентским выборам.

"В частности, по нашим данным, для реализации указанных планов под общим руководством Генерального штаба ВС РФ, департаментом киберзащиты ВС РФ (дислоцируется в Москве, Комсомольский проспект, дом 20), совместно с ведущими научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и т.п.), которое планируется использовать в киберпространстве Украины.

Данное программное обеспечение имеет сугубо "хакерский" характер, а их отдельные компоненты были приобретены ВС РФ в декабре 2018 года при посредничестве московского офиса "Лаборатории Касперского".

Согласно разработанной стратегии, на первом этапе, используя специальные "хакерские программы", российская сторона будет стремиться "корректировать" процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандисткой кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене. Цель - заявить о «фальсификации результатов» и «нелегитимности» проведенных выборов.

По мнению российской стороны, данные мероприятия вместе с другими элементами стратегии (информационными и силовыми) позволят обеспечить масштабную дестабилизацию внутриполитической обстановки в Украине на длительный период", - написал Дмитрий Тымчук.