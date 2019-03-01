Здание НАБУ облили кровью и забросали яйцами

Участники акции облили вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины на улице Василия Сурикова в Соломенском районе Киеве кровью животных, забросала яйцами и оставила наклейки на фасаде, сообщает пресс-служба столичного главка.

На место направили наряды патрульных и сотрудников отдела превенции. По прибытию полицейские установили организатора акции, о проведении которой заранее не были проинформированы органы местного самоуправления.

Поэтому на мужчину будут составлены административные материалы по ст. 185-1 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.