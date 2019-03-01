МВД задействует беспрецедентное количество сотрудников на выборы

В день голосования будут привлечены более 134 тысяч сотрудников МВД.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совместного брифинга с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, главой СБУ Василием Грицаком и председателем ЦИК Татьяной Слипачук, сообщили в пресс-служба МВД.

«Сегодня на совещании мы обсудили текущие вопросы избирательного процесса. В частности, обеспечение общественной безопасности и порядка на территории государственного предприятия «Полиграфкомбинат Украина» на период изготовления избирательных бюллетеней для голосования, охрану избирательных бюллетеней во время их транспортировки, обеспечение общественной безопасности на избирательных участках», - сообщил Аваков.

Он также отметил, что в день выборов будет привлечен 134 381 сотрудник МВД по всем направлениям избирательного процесса.