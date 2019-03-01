Сотрудника ГСЧС в Запорожской области задержали на взятке

Сотрудника ГСЧС в Запорожской области задержали на взяткеСегодня, 12:53
В Запорожской области на получении взятки разоблачен специалиста отделения гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что денежные средства в сумме 280 тыс. гривен сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области по предварительному сговору с представителем коммерческой структуры требовал от руководителя предприятия за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере пожарной безопасности.
После получения второй части взятки в размере 260 000 гривен сотрудника ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и представителя коммерческой структуры задержали.
Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В случае доказательства вины лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.