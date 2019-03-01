В аэропорту Харькова задержали австрийца, которого разыскивал Интерпол

Вчера пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Австрии, который находился в международном розыске за совершение нескольких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

“В пункт пропуска для воздушного сообщения «Харьков» гражданин Австрии 1979 года рождения прибыл на рейс «Харьков-Варшава». Пограничники, проверяя документы иностранца, обнаружили срабатывание базы Интерпола, по поручению которого иностранца необходимо арестовать. Правоохранители сразу же задержали мужчину”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы Австрии разыскивают его за мошенничество, отмывание средств, кражу и подделку документов.

Сейчас задержанного передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий.