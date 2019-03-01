При пожаре в Красногоровке погибла семья из четырех человек

В Красногоровке Донецкой области при пожаре погибли четыре человека.

Об этом сообщает Госслужбf по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что накануне вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме в Красногоровке. В 20:42 пожар на площади 150 квадратных метров уже локализовали, а в 21:11 потушили.

"На месте спасатели обнаружили тела 4 погибших, из них двое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.