Ощадбанк с сегодняшнего дня начал выплачивать субсидии деньгами

Субсидианти, которые не являются пенсионерами, смогут получить субсидии в денежной форме в Ощадбанке с 12 марта.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для получения субсидий граждане должны зарегистрироваться на официальном сайте или в Контакт-центре Ощадбанка по тел.: 0 800 210 800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины).

При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов "Быстрая копейка" субсидианту будет предложено открыть текущий счет, на который в дальнейшем будет зачисляться субсидия.

При этом, если субсидіант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанке, на него будет зачислена субсидия.

В Ощадбанке отметили, что субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Они получат субсидию одновременно с пенсией через "Укрпошту" или на свой банковский пенсионный счет в обычные сроки.