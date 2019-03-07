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В Донецкой области пьяный водитель пытался уехать от спецназа

Сегодня, 11:54 citynews.net.ua | Напечатать

В прифронтовом поселке Новогродовка автомобиль «ВАЗ» ночью нарушил правила и едва не протаранил авто группы реагирования полиции, которая патрулировала Покровский район в рамках отработки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться по грунтовым дорогам. А когда машина не остановилась даже после предупредительного выстрела, бойцы роты особого назначения решили задержать подозрительный транспорт, в котором могли оказаться диверсанты», – говорится в сообщении.

«Спецназовцы начали преследование. Водитель проигнорировал предупреждения о применении огнестрельного оружия для принудительной остановки транспорта. Машина не остановилась даже после предупредительного выстрела вверх. Тогда, согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", были сделаны выстрелы по колесам. Авто остановилось, однако водитель 1995 года рождения, заблокировал двери, закрывшись с пассажирами внутри. Чтобы освободить "заложников" сотрудники были вынуждены разбить стекло в машине», – сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что водитель и пассажиры были доставлены в Селидовский отдел полиции, их личности установлены. Транспортное средство изъято.

«Мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, что подтвердил медосмотр. К тому же, у него не было водительского удостоверения. Пьяными были и двое других жителей», – проинформировали в полиции.

Водителю инкриминируют нарушение нескольких статей Кодекса Украины об административных правонарушениях:

управление транспортом в состоянии опьянения (ст.130);

злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185);

нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества (ст.124).


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