Климкин о Крыме: Через несколько лет будет уже 50 тысяч россиян

Милитаризация Россией аннексированного Крымского полуострова продолжается и уже в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Укринформе.

«Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет происходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала», - сказал он.

Министр подчеркнул, что в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из оккупированного Крыма.