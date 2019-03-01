Климкин о Крыме: Через несколько лет будет уже 50 тысяч россиян

Климкин о Крыме: Через несколько лет будет уже 50 тысяч россиянСегодня, 18:11
Милитаризация Россией аннексированного Крымского полуострова продолжается и уже в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Укринформе.
«Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет происходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала», - сказал он.
Министр подчеркнул, что в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из оккупированного Крыма.